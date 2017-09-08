На Старосамбірщині відбудеться етнофестиваль «Карпатія» (програма)

10 вересня у селі Спас Старосамбірського району на місці закладеного каменя під пам’ятник королю Леву відбудеться фестиваль «Карпатія»

Мета заходу – відтворити бойківський фольклор в його автентичній манері, розвинути культурний та духовний рівень сучасного суспільства, відродити національні обряди, а також залучити молодь до творення народного мистецтва.

Програма фестивалю:

14:00 –14:30

Відкриття фестивалю

Сцена

14:30 –19:30

Концертно-розважальне дійство:

виступи музик та аматорських колективів; Бойківське весілля; гуморески від Євгена Федорченка; конкурси та забави.

Сцена

Бойківські подвір’я

19:30-21:00

Концертно-розважальна програма від Назара Савка

Сцена

14:00-21:00

Зона для фотосесій

12:00-18:00

Екскурсії возом до водоспаду селом Спас;

Частування печеною бульбою (біля водоспаду)

В’їзд в с. Спас – водоспад

14:00-20:00

Бойківське частування

Зона гастрономії

14:00-19:30

Виставка-продаж народними умільцями та пасічниками Старосамбірщини своїх виробів. Майстер-класи