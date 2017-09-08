На Старосамбірщині відбудеться етнофестиваль «Карпатія» (програма)
Мета заходу – відтворити бойківський фольклор в його автентичній манері, розвинути культурний та духовний рівень сучасного суспільства, відродити національні обряди, а також залучити молодь до творення народного мистецтва.
Програма фестивалю:
14:00 –14:30
Відкриття фестивалю
Сцена
14:30 –19:30
Концертно-розважальне дійство:
виступи музик та аматорських колективів; Бойківське весілля; гуморески від Євгена Федорченка; конкурси та забави.
Сцена
Бойківські подвір’я
19:30-21:00
Концертно-розважальна програма від Назара Савка
Сцена
14:00-21:00
Зона для фотосесій
12:00-18:00
Екскурсії возом до водоспаду селом Спас;
Частування печеною бульбою (біля водоспаду)
В’їзд в с. Спас – водоспад
14:00-20:00
Бойківське частування
Зона гастрономії
14:00-19:30
Виставка-продаж народними умільцями та пасічниками Старосамбірщини своїх виробів. Майстер-класи