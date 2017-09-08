На площі Святого Юра збудують дитячий майданчик

Замовником проектної документації щодо будівництва дитячого майданчика на площі Святого Юра визначено Галицьку РА, яка має укласти договір на надання проектних послуг з проектною організацією.

Як повідомила Галина Бачинська, заступник голови Галицької РА, вже відбулися перемовини з проектантами, до кінця року буде виготовлений проект майданчика, на це передбачено 200 тис. грн. А з наступного року розпочнеться будівництво.

Окрім того, сьогодні виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення «Про надання Львівській обласній державній адміністрації функцій замовника на виконання робіт щодо реставрації собору Святого Юра».

Відповідно до рішення, Львівській ОДА надали функції замовника на виконання робіт на об’єкті «Реставрація та реабілітація (ревалоризації) об’єктів комплексу пам’ятки архітектури національного значення XVIII ст. ох. № 376 Архикатедрального Собору Святого Юра в м. Львові (впорядкування території горішнього і долішнього подвір’їв, реставрація дзвіниці, брам та огорожі, завершення реставрації Митрополичих палат, влаштування об’їзду північного і західного капітули)».

«Кошти на ці роботи виділені з державного бюджету. Розпорядником коштів є Львівська державна адміністрація, тому необхідно, щоб вони були визначені замовником робіт», – доповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства на інфраструктури ЛМР.