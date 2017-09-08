На Львівщині змагалися вальники лісу

6 вересня на базі ДП «Тетерівське ЛГ» Київського обласного управління лісового та мисливського господарства відбувся ХХ Всеукраїнський конкурс-змагання вальників лісу

До змагань, присвячених Дню працівника лісу, долучилися 34 учасники. Львівщину на конкурсі представляли переможець обласних змагань, багаторазовий призер республіканських змагань Володимир Кухта, вальник лісу ДП «Радехівське лісомисливське господарство» та юніор Василь Рибак, вальник лісу ДП «Сколівське лісове господарство».

Перемогу здобув Володимир Кухта із загальною кількістю балів – 1532.

У наступному році Володимир Кухта виступатиме в складі збірної України на світовому чемпіонаті вальників лісу, який відбудеться в Норвегії.

Серед юніорів наймолодший учасник змагань Василь Рибак зайняв 3-тє місце із загальною кількістю балів на всіх етапах 1365.