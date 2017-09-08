Львів’яни можуть допомогти пораненим на Донбасі воїнам. Що потрібно?

Учора, 7 вересня, до Львівського військового госпіталю прибув борт з пораненими на Донбасі воїнами

Військових направили до Львова літаком з військового госпіталю, що в Харкові, на лікування та реабілітацію. Як повідомляють волонтери, серед них є військовослужбовці у важкому стані. Львів’яни можуть допомогти пораненим бійцям. Публікуємо список потреб:

Підгузники розмірів М і L, вологі серветки

Пеленки одноразові

Вода негазована і з поїлками

Засоби для і після гоління

Взуття для занять в залі

Штани спортивні,

Кисломолочні продукти

Кава, цукор, печиво, фрукти, солодощі

Сало, помідори, цибуля.

Адреса госпіталю: вулиця Личаківська, 26. На КПП речі можна передати «Волонтерській Сотні».