Голова облради нагородив військових 2 галицької бригади Нацгвардії України

«Спектр завдань у сучасному світі для Нацгвардії на межі 2013 – 2014 років істотно розширився. Але це ще далеко не кінцевий характер завдань, який чекає Вас. Навіть, якщо припустити, що ми завтра разом з вами піднімемо український Прапор і в Луганську, і в Донецьку, і в Севастополі, то роботи саме для Вас тільки побільшає. Адже рівень терористичних загроз у світі зростає з кожним днем. Свою функцію, свій військовий обов’язок Ви добре маєте знати. Щось ми зробимо разом з вами, щось ми зробимо на своєму місці, а щось кожен із нас має зробити сам», – наголосив голова Львівської обласної ради, звертаючись до військовослужбовців.

Далі голова обласної ради Олександр Ганущин за особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службового обов’язку та з нагоди 78-ї річниці створення військової частини 3002 нагородив грамотами Львівської обласної ради:

– підполковника Бікташева Рашида Рауфовича – начальника автомобільної служби;

– майора Гопака Віктора Васильовича – старшого офіцера (з комплектування та проходження служби рядовим, сержантським і старшинським складом);

– лейтенанта Коцура Андрія Івановича – командира 1 взводу 2 стрілецької роти;

– прапорщика Куча Дмитра Петровича – начальника варти 1 стрілецького батальйону;

– прапорщика Геруса Богдана Ярославовича – начальника складу майна квартирно-експлуатаційної служби;

– старшого сержанта за контрактом Ценглевича Івана Романовича – санітарного інструктора 3 стрілецької роти.