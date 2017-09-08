Держприкордонслужба просить подорожніх оминати Краковець 10 вересня
Окремі політичні партії та депутати анонсують проведення 10 вересня поблизу пункту пропуску «Краковець» масових акцій
Державна прикордонна служба України звертає увагу тих, хто планує брати участь у цих зібраннях, на те, що в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі діють особливі правила – прикордонний режим, який регламентує порядок в’їзду, перебування, проживання, пересування поблизу кордону громадян України та інших осіб. Тому прикордонники просять дотримуватися встановлених законодавством норм і правил.
До уваги подорожніх: у зв’язку з можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску «Краковець» упродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей.