Держприкордонслужба просить подорожніх оминати Краковець 10 вересня

Державна прикордонна служба України звертає увагу тих, хто планує брати участь у цих зібраннях, на те, що в прикордонній смузі та контрольованому прикордонному районі діють особливі правила – прикордонний режим, який регламентує порядок в’їзду, перебування, проживання, пересування поблизу кордону громадян України та інших осіб. Тому прикордонники просять дотримуватися встановлених законодавством норм і правил.

До уваги подорожніх: у зв’язку з можливим проведенням масових зібрань поблизу пункту пропуску «Краковець» упродовж 9-12 вересня, Державна прикордонна служба України рекомендує обрати інші маршрути руху задля уникнення ймовірних незручностей.