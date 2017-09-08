Археологи почали дослідження на Замковій горі

«Рятівна археологічна служба» розпочала дослідження у парку «Високий замок»

На замовлення ЛКП «Зелений Львів» археологи проведуть шурфування кількох ділянок, які планують відвести під будівництво станцій та проміжних опор під майбутню канатну дорогу. Про це інформує Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба».

«На Замковій горі можуть бути одні з найдавніших слідів заселення Львова. Але водночас розуміємо, що ця територія у різні часи була неодноразово перебудована. Поки що складно сказати, який тут культурний шар, але сподіваємось на цікаві знахідки», – розповів керівник розкопок співробітник НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Остап Лазурко.