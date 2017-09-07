Завтра у Львові стартує «Людкевич Фест»

Музична агенція Collegium Musicum за підтримки управління культури Львівської міської ради презентує Людкевич Фест – фестиваль присвячений творчості класика української музики, львівського композитора Станіслава Людкевича (1879-1979).

«Управління культури ЛМР підтримало проект «Людкевич Фест», бо він справді потрібний. Ми не можемо іти далі, якщо не будемо знати своє минуле. Творчість Людкевича не є зараз популярною музикою, тому я дуже дякую хлопцям за таку ініціативу і бажаю також, щоб це стало традицією»,- зазначила Ірина Рибко, управління культури ЛМР.

«ЛюдкевичФест» – це концерти, лекції, вишколи, екскурсії, події для дітей та саморозвитку. Він триватиме з 8 до 17 вересня у 10 локаціях. У рамках фестивалю відбудеться понад 20 подій, до нього долучаться 30 учасників з усієї України.

«Людкевич Фест стартує 8 вересня і триватиме 10 днів. Його гасло: «Новий подих музики». Таким чином ми можемо переосмислити творчість Львівського композитора. Нам здається, що саме зараз час і саме для нас важливо це робити, тому що переосмислення української культури і нові формати, зацікавлення українською музикою є дуже важливою складовою для того, щоб формувати громадське суспільство»,- директор фестивалю Тарас Демко.

«Ідея фестивалю виникла сама собою. Склалася така ситуація, мені потрапив у руки список вдови покійного Людкевича з переліком творів і я зрозумів, що виявляється 60% композицій не звучить у концертних залах. Це серйозна музика, яка може рівнятися з європейськими зразками, тобто нам є чим гордитися, але, на жаль, ми цього не знаємо. Ось так поступово зародилась ідея. Хочу сказати, що на фестивалі ми будемо виконувати не лише музику Людкевича. Очевидно, що будуть виконані інші твори. Звучатиме різна музика (з початку XХ століття – до 1950-х років)»,- розповів артистичний директор фестивалю Іван Остапович.

Довідка. Творчість Станіслава Людкевича у свідомості українця займає музейне місце. І це абсолютно незаслужено, адже він чи не перший професійний український композитор на Галичині. Директор української «консерваторії» у Львові, він, як ніхто інший своєю громадською діяльністю зробив величезний внесок у розвиток української музики та виконавського мистецтва. Учень одного із найвідоміших західних професорів Олександра Цемлінського. Захистив дисертацію у Відні, але повернувся до Львова, щоб працювати тут і розвивати українське мистецтво у найкращих європейських традиціях. Людкевич – композитор, дириґент, музичний критик високого рівня. Людкевич – знакова постать для всієї української музики, яка без нього була б зовсім іншою.

Людкевич Фест відкриє маловідомі сторони творчості композитора, зокрема камерно-інструментальну, релігійно-хорову та симфонічну музику. Постать Людкевича показана в контексті його часу: у програмі також музика Нестора Нижанківського, Василя Барвінського, Миколи Колесси, Юзефа Кофлера, Тадеуша Маєрського, Станіслава Нєвядомського, Василя Безкоровайного.

Символічний зв’язок із сучасністю – сонати та інтерлюдії Джона Кейджа у виконанні відомого українського піаніста Антонія Баришевського.

Виконавці #ЛюдкевичФест: співачка Софія Соловій, піаністи Антоній Баришевський, Віталій Лиман, Олександр Козаренко, Аліна Шевченко, Анастасія Бойко, Світлана Позднишева, Юлія Маківничук струнний квартет «Phoenix», скрипаль Петро Тітяєв, віолончеліст Ярослав Мигаль, Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, вокальний ансамбль під керуванням Віктора Пилипишина.

Лектори #ЛюдкевичФест: Стефанія Павлишин, Любов Кияновська, Олександр Козаренко, Юрій Чекан, Тарас Лютий, Мар’яна Максимів, Юрій Булка, Людмила Калабуха.

Також відбудеться круглий стіл-дискусія на тему «Класична музика в українському суспільстві після 90-х».