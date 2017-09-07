Від завтра перекриють рух транспорту на Зеленій – до житлового масиву «Пасічний»

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 8 вересня, з 08.00 і до 20.00 30 грудня буде перекрито рух транспортних засобів від будинку № 261 на вул. Зеленій до житлового масиву «Пасічний». Перекриття руху транспортних засобів зумовлене проведенням капітального ремонту дороги.

Роботи виконує ТзОВ «Альтіс-Спецбуд» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, наприкінці серпня розпочали роботи з реконструкції дороги від вул. Зеленої, 261 до житлового масиву «Пасічний». Вартість робіт – 5 млн. грн. Роботи триватимуть до кінця року.

«Оскільки цей квартал активно розбудовується, то є потреба, щоб була добра дорога. Також ремонт цієї дороги буде одним із способів розвантажити вул. Зелену. Ми зменшимо потік машин і, тим самим, створимо комфорт для мешканців у районі. До кінця року роботи будуть завершені», – розповіли у ЛКП «Львівавтодор».