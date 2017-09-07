В’ятрович на Форумі видавців представить нариси про минулі сто років України

Відомий історик Володимир В’ятрович завдяки видавництву «Клуб сімейного дозвілля» постане перед читачами в несподіваному амплуа — автора короткої прози. Нову його книгу «(Не)історичні миті. Нариси про минулі сто років» презентують в рамках 24-го Форуму видавців у Львові. Про це інформує прес-центр Центру досліджень визвольного руху.

Книга містить 38 нарисів-миттєвостей, вихоплених з останнього століття української історії: потяг, що везе київських студентів під станцію Крути; хлопчик в українському селі, який вмирає від голоду в 1933-му; останні бійці УПА в останній криївці; радянський концтабір, де гине поет, але лишаються жити його вірші; зрештою — Майдан 2014-го й російсько-українська війна.

«(Не)історичні миті» — це розповіді не про звичні нам із підручників ключові події минулого, які змінювали хід історії, — пояснює автор Володимир В’ятрович. — Миті фокусування дійсності, коли в одній хвилині можна побачити ціле життя людини чи навіть усього покоління. Вони — як маленькі уламки історії, кожен з яких, проте, дозволяє розгледіти її велике полотно. Осколок розбитого дзеркала стає окремим дзеркалом».

Катерина Новак, керівниця проектів видавництва «КСД» говорить: «Мене підкупила глибинна сутність книжки — людина ніколи не знає, коли прийде «саме та мить», доля не вивішує оголошення «Чоловіче, зараз важливо! Не страть», ми маємо бути людьми кожної миті».

15 вересня, п’ятниця

19.00—19.45

Наукова бібліотека ЛНУ ім. І. Франка (вул. Драгоманова, 5).



Інші події за участі Володимира В’ятровича:

Автограф-сесія Володимира В’ятровича пройде у п’ятницю, 15 вересня, з 16.00 по 16.45 (Палац Мистецтв, 1-й поверх, Стенд КСД №107, вул. Коперника 17).

Презентація книги В’ятровича «За лаштунками “Волині-43”. Невідома польсько-українська війна» відбудеться у суботу 16 вересня о 13:00 (Національний музеї-меморіалі «Тюрма на Лонцького», вул. С.Бандери, 1)

Видавець та організатор презентацій — видавництво «Клуб сімейного дозвілля» у партнерстві із Центром досліджень визвольного руху.

Володимир В’ятрович, к.і.н., Голова Українського інституту національної пам’яті. У 2008—2010 роках очолював Архів СБУ та розсекретив колишні архіви КҐБ. У 2010—2011 роках працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету. Автор та співавтор чотирнадцяти книг з історії визвольного руху та Другої світової війни. Викладав в Українському католицькому університеті та Києво-Могилянській академії, очолював Центр досліджень визвольного руху, член наглядової ради Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького».