В суботу у Львові ситуативно перекриватимуть рух транспорту на Личаківській і в центрі
У суботу, 9 вересня, у Львові відбудуться урочистості з нагоди вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи
Зокрема, відбудеться урочиста процесія, а опісля – урочисте богослужіння. На урочисті заходи прибуде духовенство та богопосвячені особи з усієї Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.
Програма заходів:
9.30-11.00 – урочиста процесія з вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи. Процесійна хода вирушить від Костела Святого Антонія (вул. Личаківська, 49-а) у напрямку Катедрального Собору Внебовзяття ПДМ за маршрутом: вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна, 1 (Катедральний Собор Внебовзяття ПДМ);
11.00 – урочисте богослужіння в Катедральному соборі.
За маршрутом ходи передбачено ситуативне перекриття руху транспорту.