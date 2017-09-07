Унаслідок ДТП на Львівщині загинув 16-річний велосипедист

Хлопець потрапив під колеса вантажівки

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 6 вересня о 22.30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Пісочна, Миколаївського району, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «Вольво», 36-річний мешканець Закарпатської області, наїхав на велосипедиста, 16-річного місцевого мешканця.

Унаслідок отриманих травм підліток помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.