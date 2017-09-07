УКУ готує унікальну виставу про історію УГКЦ

Український католицький університет готує унікальну виставу про історію УГКЦ «Тут возсіяє Божа благодать» постановки українського режисера Сергія Проскурні. Вистава відбудеться 10 вересня у Львівському оперному театрі з нагоди завершення кампанії з розбудови університету. Акторами вистави стануть близько 35 студентів УКУ.

За режисерською постановкою Сергія Проскурні, це буде оновлена версія вистави, яку показували у 2013 році з нагоди освячення Патріаршого собору УГКЦ в Києві. Літературно-музична композиція поєднує 23 сонети про історію Церкви, видатних постатей та основні етапи розбудови першого на пострадянському просторі Українського католицького університету із складними періодами боротьби за своє існування. Автор текстів – Мар’яна Савка. Особлива цінність вистави в тому, що 23-й сонет буде присвячено світлої пам’яті Блаженнішому Любомиру (Гузару).

У сценічному дійстві братимуть участь відомі гурти: «Піккардійська терція», «Кому вниз», Сестри Тельнюк, Львівська державна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» та інші.

Кожен сонет – це окреме сторіччя в історії Церкви й історії української культури, позначене певними здобутками, певними характерними явищами у царині образотворчого мистецтва, архітектури, літератури, живопису та музики. Дійство на сцені – це те, що відбувається у приміщеннях УКУ, які можна побачити, пройтися, зайти в бібліотеку і доторкнутися до чогось, що спонукає до глибших рефлексій.

За словами режисера Сергія Проскурні, ця вистава значно відрізняється від постановки у 2012 році в Палаці «Україна» в Києві, коли сонети читали знамениті артисти: «Тоді інсценізували приїзд паломників, прочан на освячення Патріаршого Собору, і сцена відбувалася на київському вокзалі. Тут же все відбувається у стінах УКУ за участю студентів, які переживатимуть єдність місця, часу і дії. Тут спрацьовує основний канон театру і драматургії. Їм не треба перевтілюватися, вони відкривають для себе історію Церкви через мистецтво. Пам’ятаю, як після вистави у 2012 році я зустрів Блаженнішого Любомира Гузара, який сказав мені приблизно таке: «Ви знаєте, Сергійчику, Церква не спроможна на такий глибокий катехизм, на який спроможне мистецтво, і то є щастя, що вам вдалося так коротко і так дохідливо говорити про нашу історію». Ще до свого відходу він побажав, щоб ми це показали і у Львові. Правда, тоді він ще не знав, що акторами стануть студенти. Тож ми маємо його благословення на цю виставу, а також благословення від Президента УКУ, владики Бориса Ґудзяка, Блаженнішого Святослава Шевчука».

Аби відібрати серед студентів майбутніх акторів вистави, в університеті проводився спеціальний кастинг за участю Сергія Проскурні.

Участь у виставі вимагає особливого відчуття, підготовки і особистої зібраності. Усі мають бути максимально включені в процес без фальшу. Це не декламація віршів, а входження в саму глибину смислу і відкриття для себе історії, зазначає керівник студентського театру Євген Худзик.

Місце і час вистави: Львівський Оперний театр, 10 вересня, 19.00 год.

Нагадаємо, цього року УКУ відзначає 25 років діяльності університету в Україні. У рамках святкового тижня з 9 по 14 вересня відбудеться серія публічних заходів та урочисте відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького за участю поважних гостей з України та з-за кордону.

Докладна програма заходів – на сайті: https://week.ucu.edu.ua/.

Участь у публічних заходах 11-13 вересня є безкоштовною, проте охочим потрібно зареєструватись.