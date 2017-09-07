У Володимира Гірняка народився син

«Сьогодні – один із найщасливіших днів у моєму житті. На світ з’явилося крихітне чудо… Тримаю на руках свого маленького сина, і розумію, що діти – це і є справжнє щастя. Безмежно вдячний своїй коханій за цей подарунок!» – написав Володимир Гірняк на своїй сторінці у Facebook.

Голова обласної ради Олександр Ганущин спільно з депутатським корпусом та апаратом ради привітали Володимира Олеговича і його дружину Галину з поповненням у родині та побажали немовляті богатирського здоров’я і Божого благословення.

Зазначимо, що Володимир Гірняк з дружиною вже виховують трьох діточок.