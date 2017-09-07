Сьогодні у Львові вшановують пам’ять Йосифа Сліпого

Сьогодні, 7 вересня, у день 33-ї річниці відходу у вічність патріарха Йосифа Сліпого, в архикатедральному соборі Святого Юра відбудуться заходи з ушанування його пам’яті

Зокрема, о 10.00 розпочалася Божественна Літургія за прославу Патріарха Йосифа Сліпого. А о 17.00 відслужать панахиду в крипті собору за участю Синоду Єпископів УГКЦ. ЇЇ очолить глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Відтак о 17.30 відбудеться мистецька програма «Я вибираю віру…». У ній візьмуть участь солісти, хор і камерний оркестр капели України «Трембіта». Вхід – вільний.

Верховний Архієпископ Йосиф Сліпий (Йосиф Коберницький-Дичковський; 17 лютого 1892 р., с. Заздрість – 7 вересня 1984 р., Рим) — єпископ Української Греко-Католицької Церкви, кардинал Римо-Католицької Церкви; з 1 листопада 1944 року – Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський, з 23 грудня 1963 року – Верховний Архієпископ Львівський — предстоятель Української Греко-Католицької Церкви.

Як Верховний архієпископ з патріаршими правами скликав кілька синодів УГКЦ, з яких найважливіші: 1969, 1971 і 1973 років. На останньому з них була ухвалена конституція патріархального устрою для УГКЦ. Свої розпорядження Йосиф Сліпий вміщував у «Благовіснику Верховного Архієпископа візантійсько-українського обряду», який виходить з 1964 р.

У Римі за його сприяння було побудовано Собор святої Софії (посвячений у 1969 р.).

Придбав, відновив парафіяльний храм Жировицької Матері Божої для українців-католиків, при якому заснував музей, госпіціюм (посвячений 1971 р.).

Зорганізував Український католицький університет св. Климента (з 1963), науково-видавничу працю при ньому.

Активізував працю Українського богословського наукового товариства (відновлене в екзилі 1960) та відновив видання «Богословія» (з 1963), 1976 — журнал «Дзвони».