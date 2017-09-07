Сихівчани пишаються своїм районом і не довіряють центральній владі

Cоціологи провели дослідження у найбільшому районі Львова. Вони опитали мешканців Сихова, аби зрозуміти, як сихівчани оцінюють своє життя

Сихівчани – дружні і комунікабельні

Своїм районом сихівчани пишаються (та думаю майже 70% опитаних). Цікаво, що жінки навіть трохи більше, ніж чоловіки. Серед молоді, щоправда, цей відсоток дещо менший. При цьому найбільш комфортно мешканцям «Іскри-Шувару-Козельників», а найменше – «Старого Сихова».

Мабуть, почуватись добре вдома дозволяє людям також їхня комунікабельність. Адже 80,7% кажуть, що знають майже усіх сусідів із свого будинку, а трохи менше (70,1%) – навіть із будинків, що поряд. Більшість із них часто спілкуються (третина робить це щодня) і навіть довіряють одні одним.

Майже половина респондентів відповіла, що у них відбуваються організовані зустрічі. Зазвичай ініціаторами є самі мешканці, ОСББ або ЛКП.

Пишаються сихівчани Церквою Пресвятої Богородиці, кінотеатром імені Довженка, Шуваром, а також тим, що до них приїжджав Папа Римський Іван Павло ІІ. Принаймні саме так вони найчастіше ідентифіковували символи свого району . Серед високих оцінок якості життя часто називають транспортне сполучення (9%), що пов’язане із трамваєм, який віднедавна почав курсувати на Сихів.

Соціологам вдалося з’ясувати, що мешканці Сихова недолюблюють безпритульних та росіян, тоді як дуже добре ставляться до українців загалом, мешканців інших районів Львова і людей із фізичними вадами.

Мають гарне відношення і довіряють родині, волонтерам, церкві та армії. Разом з тим мають найменшу довіру до центральної влади і правоохоронних органів.

Сихівчани люблять купувати товари українського виробництва, великий відсоток опитаних зараз робить це все частіше і цілеспрямовано.

Бракує туалетів і сміттєвих баків

Щодо негативних сторін Сихівського району, то найчастіше скаржилися на побутові проблеми. Ідеться насамперед про нерегулярне вивезення сміття, малу кількість сміттєвих баків, неякісну воду з-під крана. Загалом благоустроєм найбільш незадоволені мешканці Старого Сихова.

Бракує також громадських туалетів, майданчиків для вивезення сміття та вигулу собак.

Бажають кращого, на думку сихівчан, якість медичних послуг та медичне обладнання загалом.

Мешканці Боднарівки хотіли б бачити більше паркінгів.

Крім того, люди незадоволені своїм матеріальним станом за останні 6 місяців. А практично половина опитаних визнали, що їхній фінансові можливості за цей час лише погіршився.

Готові змінювати своє життя на краще

Більше 80% не хотіли б змінювати місце проживання. Принаймні найближчі два роки.

Вони раді, що живуть у Львові і хочуть покращувати своє життя тут. Хоч і не дуже спішать брати на себе відповідальність чи працювати самостійно. Зате завжди готові співпрацювати із тим, хто проявить ініціативу.

Мешканці Сихова свідомо економлять енергоресурси вдома (57%), використовують LED-лампи (53,8%), а батарейки викидають у спеціально відведені місця. А ще – сортують сміття та облагороджують територію. При тому соціологи кажуть, що останнє пов’язане не лише із сміттєвим колапсом, який був у Львові, а й з ментальністю українців.

Результати дослідження, за словами соціологів, стануть основою для обговорень, які відбуваються у вересні щовівторка о 18:00 в конференц-залі ТЦ «Інтерсіті» (просп. Червоної Калини, 62-А). Таким чином громада Сихова обере стратегію розвитку свого району.

Соціологічне дослідження «Проблеми та потреби мешканців Сихівського району» було здійснене у липні 2017 року. Шляхом поквартирного опитування соціологи з’ясували думку 600 респондентів, віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 4%.

Дослідження проведене Інститутом міста у межах проекту «Підтримка реформи децентралізації в Україні», який виконується у партнерстві із громадянською мережею «ОПОРА», за фінансової підтримки посольства Великобританії в Україні.