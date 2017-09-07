Понад 11 тисяч осіб у Львові подали заяви на повернення частини невикористаної субсидії

Заступник начальника управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин повідомив, що із загальної кількості сімей-одержувачів субсидій у Львові, які мають право на монетизацію субсидій (а це понад 18 тис. осіб), заяви на повернення зекономлених коштів подали понад 11 тис. осіб.

«Є більш ніж 18 тисяч домогосподарств, в яких на рахунках залишалася частина невикористаної субсидії, тобто ті, які мали право подати заяву до 1 вересня, щоб їм відшкодували частину невикористаної субсидії. Подали заяви більше 11 тис. осіб. Загальна сума відшкодування становить більш ніж 7 млн. грн.», – зазначив Ігор Кобрин.

Зазначимо, що відшкодованою може бути і одна гривня, а може бути і майже 700 гривень за газ. Якщо мова про електроенергію, то це від однієї гривні до 135 гривень. До прикладу, якщо людина зекономила за газ 1000 грн., то отримає лише 695 грн., бо решта повертається до державного бюджету. Якщо зекономили на електроенергії 300 грн., то отримують 135 грн., а решта також повертається до держбюджету. Також це можуть бути і 1, і 2 і 5 зекономлених грн. тощо. Все це розписано у постанові Кабміну, бо максимальна сума відшкодування за 100 куб. метрів газу – 695 грн. 79 коп., за 150 кВт електроенергії – 135 грн. Мінімальна – від 1 грн.

Кошти на монетизацію з держбюджету ще не надійшли, як і ще не має порядку їх повернення.

Водночас, за словами Ігоря Кобрина, зареєстровано близько 15 тис. домогосподарств, які мали протерміновану заборгованість і яким було призупинено надання субсидій. З них близько 4 тисячі боржників уже підтвердили своє право з 1 травня отримати субсидії.

Довідково.

Телефони для попереднього запису на прийом у відділ соціального захисту та «гарячих ліній» з питань житлових субсидій:

– Галицький відділ: тел.: 261-44-50 (вул. Ф. Ліста, 5)

– Залізничний відділ: тел.: 295-82-28 (вул. Виговського, 34)

– Личаківський відділ: тел.: 235-71-62 (вул. Театральна, 10)

– Франківський відділ: тел.: 237-50-81 (вул. Ген. Т.Чупринки, 85)

– Сихівський відділ: тел.: 254-64-80 (просп. Червоної Калини, 66)

– Шевченківський відділ: тел.: 252-28-40 (вул. Липинського, 11).

Для оформлення субсидій мешканцям слід звертатись у «Єдині приймальні» районних відділів соціального захисту за місцем реєстрації, які працюють без обідньої перерви: у понеділок – з 13.00 до 19:00; з вівторка по четвер – з 08:00 до 19:00.

Станом на 1 вересня у Львові отримувачами субсидії є більше 118 443 домогосподарств. Це приблизно 47% усіх домогосподарств Львова (в місті всього 248,5 тисячі сімей). В аналогічний період 2016 року субсидію отримували 102 228 сімей.

Нагадаємо, в кінці серпня цього року Уряд вніс зміни у порядок призначення житлових субсидій. Так, зміни уточнюють порядок обчислення сукупного доходу та встановлюють інші соціальні нормативи споживання газу. Окрім того, внесено зміни щодо розміру протермінованої заборгованості, яка впливає на призначення субсидії.