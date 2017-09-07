Оголошено переможців конкурсу «Моя книжкова полиця»

У межах благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання» від Форуму видавців відбувся конкурс «Моя книжкова полиця»
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Учасниками конкурсу були особи, що досягли віку 60 років. Їм запропонували написати оповідання чи есе про особливу для них книгу, домашню бібліотеку чи подію, пов’язану з книжками.

За час проведення конкурсу на адресу ГО Форуму видавців надійшло 39 робіт зі всіх куточків України. Серед надісланих робіт журі Конкурсу обрало п’ятьох переможців. Критеріями відбору були: відповідність темі конкурсу, повне розкриття теми, оригінальність твору.

До журі конкурсу входили: літературознавець Андрій Дрозда, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, програмна директорка Літературного фестивалю Софія Челяк, президент Форуму видавців у Львові Олександра Коваль, директор наукової бібліотеки ЛНУ імені Франка Василь Кметь, координаторки акції Вікторія Асадча і Ярослава Яковлєва.

Переможцями конкурсу «Моя книжкова поличка» 2017 стали:

Куліш Юрій, місто Суми

Купчик Лідія, смт. Нововоронцовка Херсонської області

Рось Ярослав, місто Львів

Саланська Валентина, місто Львів

Таран Надія, місто Львів

Переможці отримають запрошення на 24-й «Форум видавців у Львові» та святковий гала-концерт 15 вересня у Львівській філармонії, під час якого відбудеться офіційне нагородження. Переможців нагородять вірчими грамотами та сертифікатами на придбання книжок українських видавництв. Проїзд і проживання переможців також забезпечують організатори.

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