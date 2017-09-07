Оголошено переможців конкурсу «Моя книжкова полиця»

У межах благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання» від Форуму видавців відбувся конкурс «Моя книжкова полиця»

Учасниками конкурсу були особи, що досягли віку 60 років. Їм запропонували написати оповідання чи есе про особливу для них книгу, домашню бібліотеку чи подію, пов’язану з книжками.

За час проведення конкурсу на адресу ГО Форуму видавців надійшло 39 робіт зі всіх куточків України. Серед надісланих робіт журі Конкурсу обрало п’ятьох переможців. Критеріями відбору були: відповідність темі конкурсу, повне розкриття теми, оригінальність твору.

До журі конкурсу входили: літературознавець Андрій Дрозда, директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз, програмна директорка Літературного фестивалю Софія Челяк, президент Форуму видавців у Львові Олександра Коваль, директор наукової бібліотеки ЛНУ імені Франка Василь Кметь, координаторки акції Вікторія Асадча і Ярослава Яковлєва.

Переможцями конкурсу «Моя книжкова поличка» 2017 стали:

Куліш Юрій, місто Суми

Купчик Лідія, смт. Нововоронцовка Херсонської області

Рось Ярослав, місто Львів

Саланська Валентина, місто Львів

Таран Надія, місто Львів

Переможці отримають запрошення на 24-й «Форум видавців у Львові» та святковий гала-концерт 15 вересня у Львівській філармонії, під час якого відбудеться офіційне нагородження. Переможців нагородять вірчими грамотами та сертифікатами на придбання книжок українських видавництв. Проїзд і проживання переможців також забезпечують організатори.