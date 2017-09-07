На сцені Львівської філармонії диригуватиме зірковий гість

Під батутою ісландського диригента Гудні Емільссона у філармонії виступить скрипаль Марко Комонько у супроводі Академічного симфонічного оркестру Львівської філармонії. Вишукана класична програма вечора охоплює творчість Вольфганга Амадея Моцарта, Антоніна Дворжака та Сергія Прокоф’єва. Це вечір, коли на одній сцені зустрінуться дві зірки – талановитий виконавець та диригент, який підкорив концертні зали на всіх континентах.

Гудні Емільссон – володар численних нагород, серед яких Приз Ріхарда Вагнера та LINDT Artist Award. У творчій кар’єрі ісландського диригента – співпраця з понад 20 оркестрами у Європі (Ісландія, Німеччина, Чехія, Болгарія), всесвітні тури в понад 40 країн, робота головним диригентом в оркестрі Тайландської філармонії та Camerata Bohemica (Чехія). Львівський скрипаль Марко Комонько – випускник Лондонського Королівського музичного коледжу, за плечима якого – гучні перемоги, європейські гастролі, робота концертмейстером Сеульського симфонічного оркестру, а з 2014 – посада соліста філармонії.