На Погулянці чоловік розгулював з патронами в рушнику (фото)

Як інформує Патрульна поліція Львова, вчора небайдужий громадянин зателефонував за номером 102 та повідомив про підозрілого чоловіка неподалік Центру творчості дітей та юнацтва на Погулянці. Патрульні прибули на місце та побачили особу, яку описав заявник. Чоловік вирушив у протилежний від інспекторів бік, коли помітив їх, і заховався за дерево. Патрульні зупинили його та попросили представитися. Під час поверхневої перевірки в чоловіка виявили патрони різного калібру, які були загорнені в рушник. Громадянин повідомив, що знайшов їх та відмовився будь-що пояснювати. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції.