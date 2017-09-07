На Львівщині змагаються бригади екстреної медичної допомоги

Захід об’єднав 15 команд медиків невідкладних станів із областей України та закордоння. Команди в умовах наближених до реальних відпрацьовують клінічні випадки загрози для життя та здоров’я людей.

Євген Куліков, фельдшер пункту медицини катастроф «Жовква», спільно з колегами вже відпрацював виклик «ходіння з висоти». Чоловік розповідає, що головне на чемпіонаті – не змагання, а обмін досвідом та співпраця задля порятунку.

«Ми відпрацьовували закритий перелом нижньої третини гомілки. Надали умовно хворому пацієнту першу медичну допомогу і відправили постраждалу у травматологію. Для нас медичних працівників, участь в чемпіонаті – це не змагання, а в першу чергу – співпраця між службами медичної допомоги та обмін досвідом. Ми не визначаємо, хто є кращий чи гірший, чемпіонат – це робота в колективі, це знання і вміння, які ми застосовуємо задля порятунку життя людей», – зазначив Євген Куліков.

Для учасників змагань заздалегідь продумані етапи згідно з базовими та заавансованими протоколами медичного порятунку за рекомендаціями Американської Асоціації Серця та Європейської Ради Ресусцитації. Судді оцінюватимуть якість надання медичної допомоги потерпілим за сучасними медичними критеріями, відтак кожна команда отримає певну кількість балів, які підсумують після кожного етапу.

«Концепція навчань полягає в тому, що організатори моделюють ситуації, які рідко зустрічаються в практиці екстреної медичної допомоги, або ж є надзвичайно важливими для повторення. Це, для прикладу, ситуації масового ураження великої кількості людей, травмовані діти, поєднання травми із захворюванням, ускладнення роботи служби зумовленої зовнішніми факторами. Навчання відбуваються в умовах штучно створеного стресу, а відтак ми бачимо готовність бригад виконати той чи інший протокол порятунку та лікування. Кожен етап має так звану екзаменаційну сітку, де відзначається, що учасник зробив добре, а де помилився. Відтак процес визначення переможця є об’єктивним», – розповів директор Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Похмурський.

Цьогоріч змагаються та навчаються на чемпіонаті медики із Львівської, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської областей. Долучились до заходу медичні бригади з Польщі й уперше – медики із Чехії. На важливості співпраці у медичній сфері наголосила директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак.

«Служба екстреної медичної допомоги є надзвичайно важливою. І для того, щоб вона ефективно працювала, окрім інфраструктури, яка забезпечує цю роботу, надзвичайно важливо, щоб був кваліфікований персонал. Цей персонал повинен працювати 24 години на добу як чіткий годинниковий механізм. Досягається така співпраця лише завдяки постійним вправлянням та навчанням. Чемпіонат є однією з форм навчання, це і обмін досвідом, і практичні заняття, тренінгові вправи. Наша співпраця із польськими колегами дає можливість опановувати найкращі технології та практики. Головна мета – досвід, щоб забезпечити високоякісну медичну допомогу нашим мешканцям», – зазначила Ірина Микичак.

Змагатимуться медики до 8 вересня.

Організатори чемпіонату – Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у співпраці із Спілкою працедавців екстреної медицини України, Спілкою працедавців екстреної медицини та Служби екстреної медичної авіації Польщі.