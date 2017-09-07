До Львова прибуває борт із пораненими на Донбасі бійцями

До Львова в ці хвилини прибуває борт з бійцями, які отримали поранення під час антитерористичної операції на сході України

Як повідомляє керівник Регіонального медіа-центру МОУ Олександр Поронюк, до Львівського військового госпіталю прибуде орієнтовно 15 воїнів – з вогнепальними пораненнями та травмами різного ступеня важкості.

Військових направляють літаком з військового госпіталю, що в Харкові, на лікування та реабілітацію.

Про потреби поранених повідомимо згодом.