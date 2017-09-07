Львівські учні проводять уроки екології англійською мовою для своїх однолітків

Учні випускних класів з ЛЗШ-інтернату № 2 НВК спільно з однолітками з Школи-садка «Софія», Приватної школи «Ерудит», Класичної гімназії при Львівському національному університеті ім. І.Франка, Львівської лінгвістичної гімназії, Школи-гімназії міжнародних відносин ім. Василя Стуса взяли участь у проекті «Всебічний розвиток особистості через англійську мову». Темою Першого уроку була: «Екологічна культура – шлях до сталого розвитку та енергонезалежності України».

Відтак учні школи-інтернату № 2 разом із школярами з інших навчальних закладів, які долучалися до проекту, вирішили продовжити тематику Першого уроку і, застосовуючи свої знання з англійської мови, навчати дітей бути екологічно свідомими. Так виник проект «Захист навколишнього середовища – Protection of the environment»

«Оскільки в суспільстві побутує стереотип про дітей, які навчаються і проживають в інтернатах, ми пропонуємо його руйнувати. Наші учні втілюють у життя проект, завдяки якому, учасники зможуть відчути себе більш впевнено і як громадяни своєї держави, і як учні.

Діти дуже серйозно підійшли до підготовки проекту. Кожен з них доклав чимало зусиль для того, щоб підготувати необхідний матеріал. Учасники самостійно, під час канікул, готувалися до занять, шукали різноманітні цікаві і пізнавальні завдання, зустрічалися та обговорювали деталі проекту. Тому з нетерпінням чекали його реалізації», – повідомив директор ЛЗШ – інтернату № 2 Андрій Закалюк.

«Ми зібрали групу з 6 учнів зі школи-інтернату і 6 учнів з інших шкіл. Це учні 10 та 11 класів. Ми проводимо уроки англійською мовою і спілкуємось на екологічну тематику», – розповіла учасниця проекту Юлія.