«Львівська політехніка» запрошує на науковий еко-вікенд

Науковий еко-вікенд – це свято, яке покликане продемонструвати, як раціонально використовувати й максимально зберігати природні ресурси та покращувати екосистему Землі загалом і Львівського регіону зокрема.

Цього дня, 22 вересня, наукова і студентська спільнота «Львівської політехніки», а також небайдужі до екологічних проблем організації проводитимуть і стануть учасниками різноманітних яскравих і водночас корисних заходів, спрямованих на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності, адже кожен мешканець планети Земля може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища.

Місце проведення заходу – вул. С. Бандери, 12, територія біля головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка». Початок – об 11:30.