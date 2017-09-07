Ігор Телішевський: «Транспортний колапс у Львові – намагання автоперевізників вчергове підняти тарифи»

Як і прогнозували УКРОПівці у Львівській міській раді – підвищення ціни на тролейбуси та трамваї – викличе бажання маршрутних перевізників підняти й собі вартість перевезень. Транспортний колапс у Львові, не виїзд на маршрути чисельних автобусів, їхнє перевантаження – це спосіб автоперевізників домогтися чергового росту тарифів, – переконані в УКРОПі.

«Ми наголошували, що необґрунтоване підвищення ціни на електротранспорт таки викличе ланцюгову реакцію, – наголосив голова фракції УКРОПу в Львівській міській раді Ігор Телішевський, – відтепер шантажем, скороченою кількістю автобусів на рейсі, незадоволенням людей – такого підвищення добиваються і автотранспортні підприємства. Ми наполягаємо на тому, що розгляд питання про підвищення тарифів – має відбуватись після фінансових звітів підприємств-перевізників, затвердження стратегії покращення якості перевезень в громадському транспорті, після запровадження електронного квитка, реальних громадських слухань, а не формальних, як з «Львівелектротрансом».

Найбільші перевізники Львова – саме комунальні підприємства – АТП-1 та той самий ЛКП «Львівелектротранс». Щодо їхньої діяльності, її відкритості у депутатів міської ради є низка зауважень, адже бюджетні кошти виділяються на перевізників чималі, а як вони витрачаються – нам досі невідомо. У міста є ресурси для покращення якості перевезень, для надання можливості школярам, як у Івано-Франківську, безкоштовного проїзду під час навчання. Натомість ми маємо давку в маршрутках, не виїзд на рейс автобусів та транспортний колапс у місті», – заявив Ігор Телішевський.