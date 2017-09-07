Біля «Вернісажу» запрацює парковка

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», з 18 вересня розпочне працювати зона паркування біля «Вернісажу»

У ній облаштовано 73 паркомісця. Ціна паркування становитиме 8 грн. за годину.

«На цій зоні паркування буде встановлено паркомати, шлагбауми і нанесена розмітка. Також буде влаштовано кілька автоматичних в’їзних терміналів, через які можна буде сплачувати за користування парковкою», – розповів Олексій Хміль, прес-секретар ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, 19 травня виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення про облаштування зони паркування біля ринку «Вернісаж». Тут об’єднають 4 парковки в одну закриту зону паркування. А саме: парковки на вул. Вірменська – 18 паркомісць, вул. Лесі Українки – 10 паркоміць, вул. Низький Замок – 20 паркомісць, вул. Театральна – 25 паркомісць.

Відповідно до Закону України, 10% паркомісць (у цьому випадку – 7 місць), віддають безкоштовно для людей з інвалідністю.