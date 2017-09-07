Автор знищених графіті на Грушевського відновить трилогію «Війна» у Львові

Автор трилогії «Ікони Революції» на барикадах Грушевського у Києві та трилогії «Війна» у Львові, соціальний художник Sociopath поновить свої графіті. Про це він написав на своїй facebook-сторінці.

«…мав розмову з міністром культури, паном Нищуком, ми дійшли згоди, що після вирішення усіх офіційних і організаційних питань, я відновлю «Ікони Революції» Нарешті в мене буде час і простір, якого мені бракувало в ту ніч на Груші, щоб зробити якісні малюнки. І хочу порадувати львів’ян: реставраційні роботи я почну з відновлення львівської Трилогії «Війна», міністр обіцяв сприяти. Чекаю, коли будуть вирішені всі формальності і беруся до роботи», – зазначив він.

Соціальний художник Sociopath створив трилогію «Війна» у Львові у травні 2014 року, на перетині вулиць Вірменської та Друкарської.

Три стріт-арт малюнки, за авторською традицією – в картинних рамах і кричущим соціальним змістом. За словами художника, це меседжі супроти війни, яку так активно нав’язують Україні окупанти. І водночас підтвердження того, що ми, українці, приймаємо виклик ворога і стоятимемо до останнього за свою країну.

Череп у касці, який пробила куля, за словами художника, – це символ-голос кожного полеглого у цій війні бійця. Друга робота присвячена патріотам, які ціною своїх життів сьогодні відстоюють наше право на свою Землю. Третя – образ ворога, якого неодмінно буде подолано.

У червні 2014 року невідомі чоловіки зеленою фарбою знищили трилогію «Війна».

А 2 вересня вже цього року власники магазину Емпоріум, що на вулиці Грушевського в Києві, знищили революційні патріотичні графіті «Ікони Революції» авторства цього ж художника, які протрималися на стінах будівлі майже 3,5 року.

«Товстосуми-власники магазину Емпоріум на початку вулиці Грушевського тихенько знищили. Вже не бояться. Вже думають, що можна. Але помиляються. Хоч сучасна влада вже зрадила всі ідеали Майдану, залишилися ЛЮДИ, для яких ці ідеали досі є ЦІННИМИ. Тому вимагаю ПОНОВИТИ ГРАФІТІ ЯК ПАМ’ЯТКУ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ!» – написала на своїй facebook-сторінці головний редактор НБН Тетяна Висоцька, додавши світлини понищених графіті.

Наступного дня вхід до магазину «Емпоріум» розтрощили, а на самій будівлі написали: «Нас не зітреш» і «Ніколи так більше не роби».

Історія зі знищеними графіті набула широкого розголосу. 4 вересня відбувся спільний брифінг Українського інституту національної пам’яті, Музею Революції Гідності, митців і громадських активістів щодо факту знищення трьох графіті «Ікони революції» на фасаді будівлі НАНУ по вул. Грушевського, 4.

Прокуратура Києва №6 відкрила кримінальне провадження за фактом нищення графіті. Віце-прем’єр В’ячеслав Кириленко зазначив, що знищені графіті були частиною експозиції Музею Майдану, і за знищення музейного фонду передбачено кримінальну відповідальність.

Того ж 4 вересня стріт-арт художник Sociopath розповів, що домовився з міністром культури Євгеном Нищуком відновити графіті на Грушевського та у Львові.

Графіті у Києві були створені 10 лютого 2014 року – на вшанування пам’яті про події Революції гідності, її учасників і загиблих. Того ж року за сприяння ініціативи Музей Свободи/Музей Майдану їм було надано статус пам’яток історії, номер 240: «Місце бойових дій та масової загибелі громадян в районі вул. Грушевського у м. Києві під час акцій протесту у лютому 2014 року 2014 р. вул. Грушевського, 1,2,3,4. Пам’ятка історії Наказ Мінкультури від 15.10.2014 № 869 937-Кв» і взято під охорону держави.