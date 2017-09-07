Ганущин у Криниці взяв участь у дискусії про Європейську карпатську стратегію

Голова Львівської облради Олександр Ганущин взяв участь у дискусійній панелі «Європейська Карпатська Стратегія як шанс нової якості транскордонної співпраці» у межах 27 Економічного форуму, що триває в Криниці (Польща)

Голова Правління «Єврорегіон Карпати – Україна» Олександр Ганущин як модератор дискусії зосередив увагу учасників на потребі об’єднання зусиль і створенні спільної платформи співпраці у Карпатах задля вирішення спільних проблем розвитку.

«Щиро вірю, що енергія, котра об’єднала там і тут, допоможе нам спільно реалізувати велику карпатську мрію – покращення рівня життя населення, підвищення привабливості та покращення доступності Карпат. Щоб кожен європеєць знав, якими багатими, різноманітними і гостинними є наші Карпати».

Варто наголосити, що «Єврорегіон Карпати – Україна» як партнер дискусії долучив до обговорення поважне представництво в особі заступника міністра економічного розвитку Польщі Адама Гамрищака, уповноваженого офісу Прем’єр-Міністра Угорщини Іштвана Грежу, голови Сучавської районної ради Румунії Геогре Флутура, Маршалка Підкарпатського воєводства Польщі Владислава Ортиля, керівника Спільного Технічного Секретаріату Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 Павла Словіковського.

Підбиваючи підсумки дискусії, Олександр Ганущин запросив учасників Економічного форуму продовжити дискусію на тему розвитку Карпат під час Форуму місцевого розвитку в Трускавці у червні 2018 року.

Нагадаємо, 5-7 вересня в Криниці (Польща) триває 27 Економічний форум, який зібрав майже 4 тисячі гостей із 60 країн – політиків, економістів, господарників, президентів найбільших компаній у світі та журналістів. Львівщину на форумі презентують голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин, виконавчий директор Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна» Галина Литвин і народні депутати від нашої області.