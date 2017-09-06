Зміни у школі: які реформи закладено в новому законі про освіту

Українська школа застрягла в глибокому радянському минулому. Так вважає міністр освіти Лілія Гриневич. Задля змін учора депутати Верховної Ради ухвалили новий Закон «Про освіту». Реформа безпосередньо торкнеться декількох мільйонів людей – учителів, учнів та їхніх батьків.

Шкільна освіта в Україні тепер буде 12-річною. Її поділять на три етапи: початкова (чотири роки), базова середня (5 років у гімназії) та профільна середня (3 роки у ліцеї). Зміни почнуться вже з 1 вересня 2018 року.

Уроки в першому класі триватимуть 35 хвилин, у всіх інших – 45. В класах може бути не більше 30 учнів, а у сільських школах – не менш ніж 5, в іншому випадку навчання здійснюватимуть за індивідуальною формою.

Закон гарантує, що всіх учнів забезпечать підручниками, в тому числі електронними. Мовою навчання є українська, однак представникам нацменшин дозволять поряд із державною навчатися рідною у спеціальних класах або групах.

Автори також роблять ставку на те, що тепер школа повинна стати автономною. Директора обиратимуть за конкурсом на шість років. Однак він не може перебувати на посаді в одній школі довше, аніж два терміни поспіль. Керівник сам має право призначати собі заступників та формувати педагогічний колектив.

Щоб уникнути корупції, кожен навчальний заклад буде оприлюднювати надходження усіх коштів, а також, на що їх витратять. Так батьки побачать реальну картину, скільки грошей виділяє на школу держава, і зможуть контролювати свої благодійні внески.

Учителів мотивуватиме підвищення заробітної плати. Вона поетапно зростатиме вже з 2018 до 2023 року до 4 прожиткових мінімумів. Крім того, якщо вчитель захоче, він зможе пройти незалежну зовнішню сертифікацію. Перевірятимуть, як він володіє предметом, спілкується з дітьми та чи використовує сучасні методики навчання. Якщо результат буде позитивним, зарплату збільшать на 20%.

Також педагоги самі вирішуватимуть, де і як проходити підвищення кваліфікації. Їм запропонують робити це на тренінгах, у профільних установах або ж навіть в інших навчальних закладах.

Загалом школи тепер перевірятиме Державна служба якості освіти. За мету ставлять не карати, а рекомендувати, як стати кращими.

До слова, освітню реформу в Україні обговорювали довгих три роки.

А вже цьогоріч стартував пілотний проект державного стандарту початкової освіти. Сто шкіл країни вчитимуть першачків по-новому. З наступного року ці зміни торкнуться усіх навчальних закладів.