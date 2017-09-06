Затримано групу шахраїв, які ошукали понад півсотні громадян

Організатором групи був 49-річний громадянин Російської Федерації, який тимчасово проживав у Львові

Працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, викрили чотирьох осіб, які займались шахрайством у мережі Інтернет. Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.

Злочинне угрупування діяло на території України протягом 2016-2017 років. Для прикриття шахрайських дій один із її учасників оформив підприємницьку діяльність та спеціально орендував приміщення для діяльності підприємства.

У цьому орендованому приміщенні зловмисники і організували свій «офіс»: створили інтернет-майданчики, де рекламували свої послуги з продажу автозапчастин. Обов’язковою умовою договору купівлі-продажу була 100% передплата на банківський рахунок, вказаний шахраями в оголошенні. Для обліку покупців, від яких уже отримано кошти, зловмисники вели спеціальні записи.

Перерахувавши гроші, потерпілі так і не отримували товару. Водночас телефони продавців уже були або вимкненими, або не відповідали. У такий спосіб шахраям вдалося ошукати близько півсотні громадян з різних регіонів України.

Поліцейські встановили, що організатором групи був 49-річний громадянин Російської Федерації. Чоловік тимчасово проживав у Львові. Його спільники – 46, 41 та 26 років – мешканці Львова, Львівської області та Івано-Франківська.

Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Усіх учасників організованої злочинної групи затримано, їм оголошено про підозру. Трьох із затриманих взято під варту. Щодо четвертого їх спільника обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.