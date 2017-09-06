Затримано групу шахраїв, які ошукали понад півсотні громадян
Працівники Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області, викрили чотирьох осіб, які займались шахрайством у мережі Інтернет. Про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції України.
Злочинне угрупування діяло на території України протягом 2016-2017 років. Для прикриття шахрайських дій один із її учасників оформив підприємницьку діяльність та спеціально орендував приміщення для діяльності підприємства.
У цьому орендованому приміщенні зловмисники і організували свій «офіс»: створили інтернет-майданчики, де рекламували свої послуги з продажу автозапчастин. Обов’язковою умовою договору купівлі-продажу була 100% передплата на банківський рахунок, вказаний шахраями в оголошенні. Для обліку покупців, від яких уже отримано кошти, зловмисники вели спеціальні записи.
Перерахувавши гроші, потерпілі так і не отримували товару. Водночас телефони продавців уже були або вимкненими, або не відповідали. У такий спосіб шахраям вдалося ошукати близько півсотні громадян з різних регіонів України.
Поліцейські встановили, що організатором групи був 49-річний громадянин Російської Федерації. Чоловік тимчасово проживав у Львові. Його спільники – 46, 41 та 26 років – мешканці Львова, Львівської області та Івано-Франківська.
Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Усіх учасників організованої злочинної групи затримано, їм оголошено про підозру. Трьох із затриманих взято під варту. Щодо четвертого їх спільника обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.