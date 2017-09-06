Ярослав Дубневич: «З Києва, через Львів і Варшаву до Парижа проляже майбутнє транскордонне залізничне сполучення»

З 5 по 7 вересня у Криниці (Малопольське воєводство, Республіка Польща) відбувається ХХVII Економічний форум

Цьогоріч сюди прибуло майже 4 тисячі учасників з багатьох країн Європи та світу. Беруть участь у форумі і представники українського парламенту.

Сьогодні, 6 вересня, українська та польська делегації під головуванням Спікера українського Парламенту Андрія Парубія та маршалка Сейму РП Марека Кухцінського провели робочу зустріч щодо розширення подальшої співпраці. Зокрема, мова йшла про участь наших країн у масштабному транскордонному проекті «Віа-Карапатія», продовженні та пришвидшенні будівництва автобану, який стане основною транспортною артерією між портами Балтійського та Чорного морів.

Що стосується прикордонної співпраці, то на переконання Голови ВР України Андрія Парубія, необхідно збільшити кількість міжнародних автомобільних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Для цього він запропонував зробити виїзну зустріч та оглянути усі існуючі і планові пункти перетину кордону, за участі посадовців найвищого рівня обох держав.

Українська сторона запропонувала це зробити наприкінці жовтня, у міжсесійний період і в Україні, і в Польщі. Підсумком такого заходу має бути політичне рішення не лише про прискорення робіт для відкриття пункту пропуску Нижанковичі – Мальховіце, але і рішення щодо запуску процесу будівництва нових пунктів перетину кордону: Смольник – Боберка, Мшанець – Бистре, Лубня – Волосате.

Своєю чергою голова профільного Комітету ВР України Ярослав Дубневич зазначив, що у зв`язку з введенням безвізового режиму і в умовах перезавантаженості автомобільних пунктів пропуску, залізниця стає комфортною альтернативою для подорожей Європою. Про це свідчить позитивний досвід пуску швидкісних потягів Київ – Львів – Перемишль та Ковель – Холм, які вже перевезли понад 30 тис. пасажирів.

«Нам необхідно продовжувати взаємовигідну практику кредитування польською стороною спільних проектів. Тож побудова євроколії зі Львова через Рава-Руську, яка з’єднає нас з Любліном і Варшавою, стане першим етапом втілення транскордонного проекту Київ – Париж», – підкреслив народний депутат.

Окрім того, учасники двосторонньої зустрічі обговорили питання розбудови дорожньої інфраструктури, збільшення авіаперевезень, розширення подальшої міжрегіональної та міждержавної співпраці, які пришвидшать євроінтеграційні процеси в Україні.