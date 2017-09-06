Водій утікав від патрульних спершу автівкою, а потім пішки

Як повідомила Патрульна поліція Львова, сьогодні вночі під час патрулювання на автодорозі Київ-Чоп, екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль Audi A6, який їхав дуже швидко та порушив правила дорожнього руху. Патрульні попросили водія зупинитися проте чоловік збільшив швидкість та спробував утекти від інспекторів. Патрульні почали погоню, проте вже за декілька сотень метрів водій не впорався з керуванням, і автомобіль вилетів із траси. Офіцери почали бігти до автомобіля, оскільки водій міг потребувати домедичної допомоги, проте він вибіг з машини та почав утікати.

У полі чоловіка наздогнали та повернули до транспортного засобу. Під час перевірки патрульні з’ясували, що номерний знак автомобіля не належить цьому транспортному засобу, а водій не має ніяких реєстраційних документів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Кам’янко-Бузького відділу поліції.