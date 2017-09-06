Вихованці НРЦ Святого Миколая отримають спеціалізований шкільний автобус

Зокрема, було презентовано спеціальний шкільний автобус, пристосований для перевезення дітей з особливими потребами, які вже цього року буде закуплено в НРЦ Львівщини.

Заступник директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ігор Гайдук зазначив, що в Україні впродовж трьох років не було змоги придбати жодного автобуса з можливістю перевезення дітей з особливими потребами.

«Представники Черкаського автобусного заводу відгукнулися на прохання Львівщини, підійшли до справи з неабиякою завзятістю та професійністю й виготовили такий екземпляр, облаштований для безпечного та комфортного перевезення дітей. Львівщина перша в Україні замовила чотири такі автобуси. Сподіваємося, що до 31 жовтня, відповідно до умов договору, ці автобуси будуть поставлені в наші навчальні заклади. Наразі завод чітко за графіком виконує свої зобов’язання», – поінформував Ігор Гайдук.

Комерційний директор Черкаського автобусного заводу Віталій Грищук розповів, що виробництво шкільних автобусів під брендом «Атаман» розпочалося 2003 року. Відтоді завод не зупиняв виробництва. А у січні 2017 року розпочалася робота з реалізації нового проекту – виготовлення спеціальних шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з особливими потребами.

На завершення презентації шкільного транспорту голова Наглядової ради, керівник бізнесу автобусів та вантажних автомобілів Олександр Дорош вручив директору Навчально-реабілітаційного центру Святого Миколая мультимедійний проектор, а дітям – подарункові набори для малювання.

Зазначимо, в ході виконання заходів Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки, департаментом освіти і науки Львівської облдержадміністрації було проведено відкриті торги на закупівлю трьох автобусів для навчально-реабілітаційних центрів області, а саме: НРЦ «Гармонія» (м. Борислав), НРЦ «Світанок» (м. Червоноград) та НРЦ Святого Миколая (смт Брюховичі). Переможцем торгів став Черкаський автобусний завод. Також спеціальний автобус буде придбано для Львівського навчально-реабілітаційного центру «Джерело». Вартість одного автобуса становить майже 2 млн гривень.