Від АС «Західна» до центру Львова курсуватимуть експрес-маршрутки

Від сьогодні курсуватимуть три додаткові експрес-маршрути від АС «Західна» до центру Львова

«Від 6 вересня додатково будуть курсувати три експрес-маршрути від АС «Західна». Маршрутки курсуватимуть від автостанції до центру міста», – розповів Олег Партика, в.о. начальника управління транспорту.

За його словами, працівники управління транспорту ЛМР постійно моніторять пасажиропотоки і в разі необхідності готові збільшувати кількість машин, які курсують від АС «Західна».

Нагадаємо, з другого вересня у Львові змінили кінцеві зупинки міжміських та приміських маршруток. докладніше читайте тут: Транспортні зміни: приміські маршрутки забрали, альтернативи не забезпечили