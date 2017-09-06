Вдома і в офісах Димінського шукали зразки ДНК – Геращенко

«Сьогодні вдома і в офісах П. Димінского проводяться обшуки. Мета – отримати зразки ДНК для порівняння з тими, що були знайдені у його «Mersedes», – написав у своєму Твітері народний депутат України та радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Сегодня дома и в офисах П. Дыминского проводятся обыски. Цель – получение образцов ДНК для сравнения с теми, что изъяты из его “Mersedes”. — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 6 вересня 2017 р.

Як вже писала «Львівська Газета», сьогодні, 6 вересня, співробітники головного управління Нацполіції міста Києва проводять слідчі дії у Львові в рамках кримінального провадження, відкритого у справі ДТП за участі автомобіля з кортежу Петра Димінського, в якому загинула жінка. Про це «Львівській газеті» повідомив директор департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало. При цьому речник Нацполіції не уточнив, де саме відбуваються слідчі дії.

Як повідомляє Радіо Свобода, поліція провела обшук в офісі бізнесмена Петра Димінського на вулиці Винниченка у Львові, розташований у будівлі, що належить Львівській облраді.

Люди в камуфляжі, які вийшли з будівлі після слідчих дій із пачками документів, відмовилися від коментарів, сіли в автобус і поїхали.

В офісі Димінського повідомили, що всі слідчі вийшли і обшук, який тривав близько години, вже завершили. Згодом стало відомо, що обшуки проводили і в ще двох офісах бізнесмена. Про те, в якій справі проводили слідчі дії, у поліції і в офісі бізнесмена не уточнили.

Нагадаємо, 18 серпня сталася смертельна ДТП на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси в село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони. Видання ZAXID.NET, посилаючись на очевидців події, стверджувало, що Димінський був на місці ДТП й одразу після аварії закрився в позашляховику охорони. Проте вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати».

Згідно з ухвалою Галицького районного суду м. Львова, щодо охоронця Димінського було обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. 5 вересня охоронцеві Петра Димінського Андрію Борщу змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.

Слідчі, котрі розслідують ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, призначили експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися в момент зіткнення на подушці безпеки автомобіля «Мерседес». Відтак радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що за кермом автомобіля був не охоронець Димінського.

Згодом ЗМІ оприлюднили відеозапис ДТП, який зробили очевидці аварії. На місці події видно сивого чоловіка в білій сорочці, дуже схожого на Петра Димінського.

Сам Петро Димінський 22 серпня полетів у Женеву, не дочекавшись призначеного на наступний день допиту в прокуратурі у цій справі, де він наразі є в ролі свідка.