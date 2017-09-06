Упродовж вересня відбудеться серія обговорень громадських просторів на вулиці Степана Бандери

Команда проекту «Вулиця для всіх» спільно з архітекторами ініціює серію публічних обговорень щодо громадських просторів, які повинні (або можуть) бути на вул. Степана Бандери

Про це йдеться на сайті street4all.org.ua. Команда проекту зазначає, що планує отримати поради та пропозиції, які допоможуть вдосконалити планування потенційних громадських просторів на вулиці Степана Бандери.

Зокрема, 13 вересня о 18:30 має відбутися Відкрита зустріч-обговорення щодо можливих варіантів облаштування пішохідних зон на вул. С.Бандери.

Локація: вул. Степана Бандери 14, поблизу Львівської академічної гімназії

➔ Презентація напрацювань щодо облаштування пішохідних зон, демонстрація матеріалів від дизайнера Олександра Шутюка

19 вересня о 18:30 – Відкрита зустріч-обговорення щодо громадського простору біля Львівського будинку органної та камерної музики.

Локація:вулиця Степана Бандери, 8, Львівський будинок органної та камерної музики

➔ Презентація щодо змін організації дорожнього руху навколо Будинку органної та камерної музики від Романа Зубачика, начальника відділу транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодору»

➔ Новий дизайн громадського простору навколо Будинку органної та камерної музики від архітекторів Антона Коломєйцева та Романа Крушельницького

27 вересня о 18:30 – Відкрита зустріч-обговорення щодо простору поблизу церкви св.Ольги і Єлизавети

Локація: пл. Кропивницького, 12, поблизу кафе «Картопляна хата»

➔ Презентація нового трафіку транспортного руху навколо церкви св.Ольги і Єлизавети від Ігоря Могили, начальника відділу «Інститут стійких транспортних систем» ЛКП «Львівавтодор»

➔ Презентація та обговорення нового дизайну громадського простору навколо церкви св.Ольги і Єлизавети від архітекторки Ольги Криворучко.

Вхід на всі зазначені зустрічі – вільний, тож на них може прийти кожен, хто хоче долучитися до творення нових просторів на вулиці Степана Бандери.

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