Упродовж вересня відбудеться серія обговорень громадських просторів на вулиці Степана Бандери

Команда проекту «Вулиця для всіх» спільно з архітекторами ініціює серію публічних обговорень щодо громадських просторів, які повинні (або можуть) бути на вул. Степана Бандери
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Про це йдеться на сайті street4all.org.ua. Команда проекту зазначає, що планує отримати поради та пропозиції, які допоможуть вдосконалити планування потенційних громадських просторів на вулиці Степана Бандери.

Зокрема, 13 вересня о 18:30 має відбутися Відкрита зустріч-обговорення щодо можливих варіантів облаштування пішохідних зон на вул. С.Бандери.

Локація: вул. Степана Бандери 14, поблизу Львівської академічної гімназії
➔ Презентація напрацювань щодо облаштування пішохідних зон, демонстрація матеріалів від дизайнера Олександра Шутюка

19 вересня о 18:30 – Відкрита зустріч-обговорення щодо громадського простору біля Львівського будинку органної та камерної музики.

Локація:вулиця Степана Бандери, 8, Львівський будинок органної та камерної музики
➔ Презентація щодо змін організації дорожнього руху навколо Будинку органної та камерної музики від Романа Зубачика, начальника відділу транспортного планування та моделювання ЛКП «Львівавтодору»
➔ Новий дизайн громадського простору навколо Будинку органної та камерної музики від архітекторів Антона Коломєйцева та Романа Крушельницького

27 вересня о 18:30 – Відкрита зустріч-обговорення щодо простору поблизу церкви св.Ольги і Єлизавети

Локація: пл. Кропивницького, 12, поблизу кафе «Картопляна хата»
➔ Презентація нового трафіку транспортного руху навколо церкви св.Ольги і Єлизавети від Ігоря Могили, начальника відділу «Інститут стійких транспортних систем» ЛКП «Львівавтодор»
➔ Презентація та обговорення нового дизайну громадського простору навколо церкви св.Ольги і Єлизавети від архітекторки Ольги Криворучко.

Вхід на всі зазначені зустрічі – вільний, тож на них може прийти кожен, хто хоче долучитися до творення нових просторів на вулиці Степана Бандери.

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