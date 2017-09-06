УГКЦ закликала відмовитися від підпалів залишків рослинності (відео)

В УГКЦ випустили інформаційний ролик «Церква каже: ні – підпалам!»

Бюро УГКЦ з питань екології підготувало інформаційний ролик, в якому апелює до свідомості вірян та небайдужих людей. У ньому Церква закликає відмовитись від шкідливої, а часто й смертельно небезпечної практики спалювання залишків рослинності, пік якої традиційно припадає на осінній час збору урожаю з фермерських полів та присадибних ділянок.

Інформаційний ролик має на меті застерегти стосовно чисельних негативних медичних, екологічних і економічних наслідків підпалів, а також вказати на можливість альтернативного вирішення проблеми, дружнього до природи і ближніх, яким є, зокрема, компостування.