У частині Франківського району Львова до вечора не буде холодної води

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 6 вересня, тимчасово призупинено подачу холодної води до частини будинків у Франківському районі

Причина – проведення планових робіт із заміни запірної арматури діаметром 400 мм по вул. Копистинського.

Відтак сьогодні, 6 вересня, до 18.00 буде припинено подачу води у Франківський район обмежений вулицями: вул. Копистинського – вул. Кульпарківська (парна сторона від № 56 до № 98, непарна від № 59 до № 73) – вул. Терлецького – вул. Любінська (парна сторона від № 50 до № 58, непарна від № 53 до № 77) і прилеглі до них вулиці Порохова, Робітнича, Поперечна, Зв’язкова, Окружна.