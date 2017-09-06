Старе трамвайне депо у Львові віддали інвесторам (відео)

Львівська міська рада назвала переможця інвестиційного конкурсу з реконструкції і створення інноваційно-креативного простору в трамвайному депо. Ним став єдиний учасник – львівська компанія «Лем Стейшн».

Підприємство було створене в грудні 2016 року спеціально під проект, а до його засновників входять Тарас Добрянський, власник готелю «Леополіс», ресторатор Марк Зархін, громадський діяч і колишній директор ЛКП «Лев» Олег Мацех, один із засновників SoftServe Тарас Кицмей, представник ІТ-індустрії Дмитро Косарєв та бізнесмен Олег Дрінь.

«На конкурс ми отримали єдину пропозицію від ТЗОВ «Лем Стейшн» і ця пропозиція максимально відповідає нашим вимогам, які ми закладали до проекту. Ми говоримо не тільки про приміщення. Ми дуже акцентували, щоб всю територію трамвайного депо облагородити і зробити комфортною для навчання і відпочинку», – повідомила Ольга Сивак, начальник управління інвестицій та проектів Львівської міськради.

Проект передбачає залучення інвестицій для реконструкції будівель на вул. Вітовського, 57 та Братів Тимошенків, 4. Заголом йдеться про п’ять споруд, дві з них – старі ангари кінця ХІХ – початку ХХ століття. Проект передбачає створення там робочого простору, центру навчання та розвитку, паркового простору, автомобільного та велосипедного майданчика, а один з ангарів перетворять на великий простір для проведення подій – концертів, обговорень, конференцій тощо.

«Сподіваємось, все буде так, як описано в проекті», – сказала Ольга Сивак і додала, що сума інвестицій для спорудження креативного простору компанією-переможцем становитиме від 5 до 7 мільйонів доларів.

Згідно з проектом договору Львівська міськрада надає «Лем Стейшн» право оренди споруд депо терміном на 50 років.

Термін реалізації проекту – 4 роки з моменту отримання усіх погоджень на реконструкцію. Перша черга, а це пристосування двох ангарів, має бути введена в експлуатацію орієнтовно через два роки.