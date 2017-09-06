Сьогодні у Львові маршрутка зіткнулася з легковиком (фото)

Шестеро пасажирів автобуса, серед яких 9-річна дівчинка, звернулися по медичну допомогу

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 6 вересня, близько 14.00 на перехресті вулиць Любінської та Петлюри у Львові. Про це інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення маршрутного автобуса під керуванням 37-річного мешканця Самбірського району з автомобілем «Хонда Акорд», яким керував 25-річний львів’янин.

На момент ДТП в автобусі перебувало близько 20 пасажирів. Шестеро з них, серед яких 9-річна дівчинка, звернулися по медичну допомогу.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.