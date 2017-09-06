Призначено нового директора ЛК «АТП № 1»

Сьогодні, 6 вересня, під час апаратної наради міський голова представив призначеного на посаду директора ЛК «АТП № 1» Ореста Хамулу

Ореста Хамулу прийняли на цю посаду за контрактом.

Нагадаємо, досі посаду директора ЛК «АТП № 1» обіймав Ярослав Іванець.

Біографічна довідка.

Орест Романович Хамула народився 10 червня 1969 року.

Освіта:

1994 – 1997 рр. – навчався в Тернопільській академія народного господарства. Здобув спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація – економіст.

Досвід роботи:

15.08.2017 – 05.09.2017 р.- в.о. керівника ЛК «АТП № 1».

04.2016 р. і по тепер – заступник директора з економіки та фінансів ЛК «АТП № 1».

02.2015 – 04.2016 рр.- помічник директора апарату управління заводу ЛОРТА.

08.2014 – 02.2015 рр. – Львівський міський центр зайнятості.

05.2014 – 08.2014рр. – радник Голови правління ПАТ «Укргазпромбанк».

11.2013 – 05.2014 рр.- директор відділення «Львівська регіональна дирекція ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк».

11.2001 – 04.2003 рр.- директор Львівського регіонального управління ПАТ КБ «Надра».

09.1999 – 10.2001 рр. – головний бухгалтер комерційного банку «Надра».

10.1992 – 08.1999 рр. – головний бухгалтер комерційного банку «Карпати».

07.1991 – 09.1992 рр. – заступник головного бухгалтера комерційного банку «Карпати».

07.1990 – 06.1991 рр. – економіст 2-ї категорії відділу розрахунково-позичкових операцій ЛОД «Укрсоцбанк».