Погоджено проекти рішень, необхідні для створення військового ліцею в Червонограді

Постійна комісія з питань комунального майна та приватизації Львівської обласної ради у вівторок, 5 вересня, зробила ще один крок до створення військового ліцею на базі колишньої загальноосвітньої школи-інтернат у м. Червоноград

Депутати підтримали проект рішення обласної ради «Про затвердження акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом комунального закладу Львівської обласної ради «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів», а також погодили винесення на сесію проекту рішення «Про передачу майна в державну власність на баланс Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного». Про це поінформували прес-служба Львівської обласної ради.

Нагадаємо, міністр оборони України та керівництво Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в серпні підтвердили готовність створити військовий ліцей на базі колишньої школи-інтернат у м. Червоноград.

Відкрити навчальний заклад планують 1 вересня 2018 року. Тут навчатимуться учні 10-11 класів, які після його закінчення продовжуватимуть навчання в Академії сухопутних військ.