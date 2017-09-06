Погоджено проекти рішень, необхідні для створення військового ліцею в Червонограді
Депутати підтримали проект рішення обласної ради «Про затвердження акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом комунального закладу Львівської обласної ради «Червоноградська загальноосвітня школа-інтернат І – ІІІ ступенів», а також погодили винесення на сесію проекту рішення «Про передачу майна в державну власність на баланс Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного». Про це поінформували прес-служба Львівської обласної ради.
Нагадаємо, міністр оборони України та керівництво Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного в серпні підтвердили готовність створити військовий ліцей на базі колишньої школи-інтернат у м. Червоноград.
Відкрити навчальний заклад планують 1 вересня 2018 року. Тут навчатимуться учні 10-11 класів, які після його закінчення продовжуватимуть навчання в Академії сухопутних військ.