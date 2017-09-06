На Рівненщині внаслідок ДТП загинули п’ятеро осіб: політологи та журналіст (фото)

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько сьомої години ранку на автодорозі «Київ – Ковель – Ягодин»

Як повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, попередньо поліцейські з’ясували, що автомобіль «Opel Omega» поблизу села Масевичі Рокитівського району з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «DAF» з причепом.

Унаслідок зіткнення загинули четверо чоловіків з легкового автомобіля. За життя ще одного боролися лікарі, проте згодом помер і він.

Як стало відомо згодом, загиблі – відомі політологи та журналіст. Зокрема, як повідомив на своїй facebook-сторінці політичний експерт Юрій Романенко, в ДТП загинули політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний (викладач Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт громадської ініціативи «Реанімаційний Пакет Реформ»), Олександр Никаноров і громадський активіст та спеціаліст із децентралізації Сергій Попов. Також загинув журналіст Спільнобачення (Спільно.TV) Володимир Карагяур.

Політологи та журналіст поверталися до Києва з Польщі, де у Варшаві брали участь у конференції «Стратегія співробітництва держав Міжмор’я в умовах гібридної війни».

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб».

За попередніми даними, автомобіль, який їхав на великій швидкості, занесло на мокрій дорозі та винесло на зустрічну смугу.