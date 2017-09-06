Мешканець Тернопільщини їхав у Польщу з паспортом брата

Мешканець Тернопільської області в «оригінальний» спосіб намагався перетнути українсько-польський кордон
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Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, перевіряючи документи пасажирів автомобіля, який прямував до сусідньої країни через пункт пропуску «Рава-Руська», прикордонники засумнівалися в приналежності паспорта одному з чоловіків. Під час додаткової перевірки 32-річний подорожній зізнався, що хотів перетнути кордон за паспортом рідного брата. Втім, за такий вчинок чоловікові загрожує кримінальна відповідальність через незаконне заволодіння чужим паспортом.

Паспорт «брата» вилучили співробітники Національної поліції.

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