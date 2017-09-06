Медики нагадують, як вберегтися від отруєння грибами

Отруєння грибами характеризується тяжким клінічним перебігом і високою летальністю, що зараховує їх до найбільш небезпечних захворювань харчового походження.

Симптоми отруєння виявляються через 5-7 годин після вживання (якщо причиною отруєння є консервований продукт, то набагато швидше): судоми, гострий біль у животі, нудота, блювання, запаморочення, сповільнений пульс.

За перших ознак отруєння, навіть легкого, слід негайно звернутись до медичного працівника або відправити постраждалого до лікарні. До прибуття лікаря хворому необхідно надати першу допомогу.

Передусім слід очистити шлунок і кишечник постраждалого від їжі, давши йому випити 4-5 склянок остуженої кип’яченої води або содового розчину (одна чайна ложка питної соди на склянку води) і штучно викликати блювоту, дати проносне. Після цього укласти хворого в ліжко на живіт, до ніг прикласти грілку. Залишки грибів або грибних страв треба обов’язково зберегти, їх лабораторне дослідження допоможе встановити причину отруєння і призначити правильне лікування.

Необхідно пам’ятати, що гриби є «важкою їжею», яка протипоказана дітям до 12-14 років, людям похилого віку та особам, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту.

Для запобігання можливості отруєння грибами необхідно дотримуватись наступних порад:

Збирайте в лісі тільки ті гриби, про які ви точно знаєте, що вони їстівні.

Гриби, які ви не знаєте або ті, що викликають найменший сумнів, не варто брати взагалі.

Ніколи не збирайте і не вживайте в їжу перестиглі, червиві, ослизлі гриби. Обов’язково піддавайте їх ретельній термічній обробці.

Не вживайте гриби, зібрані в екологічно небезпечних місцях (вздовж автошляхів, залізничних колій, лісопосадок, у промислових зонах тощо).

Не пробуйте на смак будь-які сирі дикорослі гриби.

Не варто купувати гриби поза дозволеними місцями торгівлі та у випадкових осіб.

Оскільки отруєння можуть виникати не тільки при вживанні отруйних грибів, необхідно пам’ятати, що при порушенні технології заготівлі навіть їстівні гриби можуть становити небезпеку для здоров’я.

Консервувати гриби слід вкрай обережно, оскільки їх дуже важко повністю відмити від часточок ґрунту, у якому можуть знаходитися спори ботулізму. До того ж, у домашніх умовах неможливо досягти такої стерилізації, як на промисловому підприємстві. Тому вдома, тим більше на дачі, гриби краще сушити, варити, солити, маринувати, не закупорюючи банки герметичними кришками, адже збудник ботулізму розвивається тільки за відсутності кисню.

Варити гриби потрібно добре промитими не менш години на невеликому вогні, знімаючи піну і помішуючи. Варіння вважається закінченим, коли гриби осядуть на дно, а відвар стане прозорим. Категорично забороняється зберігати в морозильнику (якщо він не обладнаний системою швидкої, глибокої заморозки) свіжі гриби довше 2-3 днів. Навіть у їстівних грибах згодом починають виділятися отруйні речовини, які не зникнуть при варінні і смаженні.

У жодному разі не можна довіряйте твердженням на кшталт:

«Усі їстівні гриби мають приємний смак». Бліда поганка має добрий присмак без будь-яких неприємних особливостей. Це характерно й для мухомора червоного.

«Отруйні гриби обов’язково повинні мати неприємний запах, а їстівні — приємний». Смертельно отруйна бліда поганка та червоний мухомор, особливо молоді екземпляри, мають досить приємний запах. Більш того, запах блідої поганки нагадує запах печериць. Лише деяким отруйним грибам властивий неприємний запах.

«Усі гриби у молодому віці їстівні». Бліда поганка однаково смертельно отруйна як у молодому, так і в зрілому віці.

«Личинки комах і слимаки не їдять отруйних грибів. Тому червиві гриби можна вживати в їжу без побоювання». Насправді як слимаки, так і личинки комах їдять навіть сильно отруйні гриби.

«Якщо гриб отруйний, то в його відварі стають чорними срібні предмети, бурими – цибуля або часник». Потемніння срібних предметів залежить від хімічної дії на срібло амінокислот, які містять сірку, в результаті цього утворюється сірчисте срібло чорного кольору. Такі амінокислоти є як в їстівних, так і в отруйних грибах.

Департамент охорони здоров’я Львівської ОДА нагадує: дотримання правил збирання та приготування грибів – справа надзвичайно відповідальна. Наявність навіть одного отруйного гриба серед їстівних може спричинити тяжке отруєння і призвести до летальних наслідків.