Львівський УКРОП долучився до всеукраїнської акції підтримки автомобільного «безвізу»

Сьогодні, о 10.00 центральними вулицями Львова проїхалась колона автомобілів з іноземними номерами на знак солідарності з акціями протесту, що відбуваються в столиці

Львівські укропівці спільно з громадськими активістами вимагають від влади одного – дати можливість українцям купляти автомобілі в Європі і розмитнювати їх не за завищеними цінами.

«Сьогодні велика акція відбувається під стінами Верховної Ради у столиці України, – прокоментував подію головний укропівець Львівщини, депутат Львівської міської ради Ігор Телішевський. – Ми також вирішили підтримати своїх колег. Подібні акції відбуваються у районних центрах, містах Львівщини, багато мешканців області виїхало до Києва. Наші вимоги прості – ухвалити закон, який дозволить людям за прийнятну ціну розмитнити свій автомобіль. Депутати від УКРОПу зареєстрували два законопроекти № 5561 та № 5562 вже понад півроку тому, які власне вирішують цю проблему, але досі ці законопроекти не розглянуті парламентом. Влада боїться їх ухвалювати, відстоює інтереси автомобільних лобістів. Сьогодні навіть сесію Верховної Ради перенесли через акцію автомобілістів у Києві.

Ми маємо дотиснути цю владу. І ця всеукраїнська акція якраз і ставить таку мету перед собою», – зазначив Ігор Телішевський.

Львівські УКРОПівці спільно з громадськими активістами проїхали центральними вулицями Львова і під стінами Львівської облдержадміністрації гучними автомобільними сигналами підтримали своїх колег у Києві.