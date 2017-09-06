Львівські митники запобігли незаконному переміщенню зброї

Нещодавно на митний пост «Львів-поштовий» Львівської митниці ДФС надійшли три посилки зі США. Отримувачами зазначено мешканців різних регіонів України. Під час митного контролю цих міжнародних поштових відправлень за допомогою технічних засобів митного контролю було виявлено ніж, частини зброї та 2000 капсулів, а також чотири інфрачервоні передавачі, два комплекти прицілів та приціл-далекомір. Усі предмети було скеровано для експертного дослідження, за результатами якого встановлено, що ніж є холодною зброєю колючо-різальної дії, предмет металевий, подібний на частину зброї, є складовою частиною до нарізної вогнепальної зброї – стволом до карабіна «Ruger», а всі капсулі – складовими частинами боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї.

Так, громадяни порушили вимоги Всесвітньої поштової конвенції щодо пересилання через митний кордон України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях товарів, заборонених до такого пересилання. Зазначені дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ст.473 Митного кодексу України. Всі предмети правопорушення вилучено. Справи скерують до суду.