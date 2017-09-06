Львівські ІТ-фахівці придбали унікальне обладнання для дитячої лікарні

Благодійний фонд «Відкриті очі» компанії SoftServe закупив і передав у відділення систему для охолодження організму ВLАNКЕТRОL. III (виробництва США) та 5-канальний енцефалограф EEG CFM [aEEG] для проведення амплітудно-інтегрованої енцефалографії з відео-моніторингом (виробництва Польщі) загальною вартістю 1 млн 106 тис. грн. Наразі в медичних закладах Львівської області немає аналогів переданої апаратури. Закуплене медичне обладнання використовуватиметься у Львівській міській дитячій клінічній лікарні, де щорічно лікується близько 20 дітей, які перенесли важку асфіксію.

«На жаль, стандартне лікування немовлят, що перенесли асфіксію після пологів, полягає лише у підтримці функціонування життєво важливих органів. Водночас клініки США та Європи вже понад 10 років успішно застосовують метод краніоцеребральної гіпотермії для лікування новонароджених», – розповів професор Ю. Коржинський. – Цей метод допомагає уникнути або зменшити наслідки важкої асфіксії, серед яких дитячий церебральний параліч (ДЦП), втрата слуху чи зору, значна затримка розумового розвитку, аутизм, епілепсія та інші захворювання, пов’язані з недостатнім рівнем насичення киснем клітин мозку новонародженої дитини. До сьогодні лише декілька медичних закладів в Україні мають відповідне устаткування та досвід проведення вищезгаданої терапії немовлят з асфіксією».

За допомогою цього обладнання лікарі поступово впродовж певного часу знижують температуру тіла дитини до 33-34 градусів Цельсія на 72 години і в такий спосіб зупиняють процес руйнування клітин мозку, а нервова система в той час переходить у найбільш економний режим функціонування, включаючи свої резервні можливості. Енцефалограф фіксує показники діяльності головного мозку, що дозволяє здійснювати своєчасну та правильну корекцію лікувального процесу, оцінювати його ефективність та прогнозувати наслідки. Це дає можливість зменшити ступінь інвалідності дітей, а в деяких випадках навіть врятувати від летальних наслідків.

Співзасновник і член Ради директорів SoftServe, голова БО «Благодійний фонд «Відкриті очі» Тарас Вервега розповів про низку реалізованих благодійних проектів фонду (загальна вартість від 2014 року, відколи заснований фонд, понад 19 млн грн.)., а також про кількамісячну підготовчу, консультаційну роботу фонду над купівлею обладнання для новонароджених з різними патологіями. – Донедавна усі проекти Фонду фінансували працівники SoftServe та безпосередньо компанія. Однак мені дуже приємно, що ініціативу волонтерів SoftServe щодо придбання обладнання для лікування немовлят підтримали також інші ІТ-компанії міста, серед яких ELEKS, Perfectial та ТзОВ «Техніка для бізнесу». Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо реалізувати чимало добрих справ як для Львова так і для інших міст України, а також за кордоном».

Комплект обладнання, що отримала лікарня, складається з: