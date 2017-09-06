«Галичанка» розпочала сезон з перемоги в Суперкубку України

Перемогу святкували гандболістки львівської «Галичанки», обігравши суперниць із херсонської «Дніпрянки» з рахунком 34:23 (18:11).

Отож підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко залишили в себе почесний трофей, який є перехідним і розігрується вдруге в історії українського жіночого гандболу. Адже й торік «Галичанка» в першому розіграші Суперкубка так само здолала «Дніпрянку».

Другий тренер команди Анжела Савченко так прокоментувала матч: «Це наша перша офіційна гра у новому сезоні. Ми з головним тренером Тетяною Штефан хвилювалися за дівчат, адже склад команди значно оновився. Але вони перемогли. Звичайно, ми дуже раді, що Суперкубок залишився у нас. Загалом задоволені… Задоволені, бо перемогли, але, зрозуміло, що не буває ідеальних ігор, у кожній можна знайти якісь похибки. У цьому матчі дівчата припускалися помилок в захисті. Про це не дуже хочеться говорити, адже є результат, є перемога, тому ми на позитиві. Але як тренери певні висновки зробили та знаємо над чим потрібно допрацювати, які нюанси та елементи гри підправити. Додам, що далося взнаки й хвилювання, адже це перший і відповідальний матч, ще й вдома, на очах вболівальників. Це хвилювання треба забрати і гра піде значно краще. Є і дуже позитивні моменти. Добре проявила себе Наталія Стрюкова: зіграла стабільно і як належить півсередньому. Наталка також була найрезультативнішим гравцем Суперкубка серед обох команд – на її рахунку вісім голів.

«Суперкубкова гра ще й стала для нас контрольною перед єврокубковим матчем, який відбудеться цієї неділі у Львові. Приймаємо нідерландську команду Morrenhof Jansen Dalfsen. Це буде дуже серйозна зустріч – європейського рівня. Тому ні дня не відпочиватимемо після Суперкубка і вже сьогодні проведемо тренування», – додала Анжела Савченко.

Гандбол. Жінки. Суперкубок України 2017 року

«Галичанка» (Львів) – «Дніпрянка» (Херсон) – 34:23 (18:11).

Судді: Руслан Лошак, Артем Шайбаков (обидва – Ужгород).

Делегат ФГУ: Валентин Вакула (Бровари).

«Галичанка»: Марія Гладун, Вікторія Салтанюк – Наталія Стрюкова (8 голів), Марина Коновалова (5), Анастасія Баранович (5), Софія Давидянц (3), Ілона Гайкова (3), Олена Косик (3), Наталія Воловник (3), Наталія Сабова (2), Тетяна Поляк (2), Наталія Савчин, Мар’яна Маркевич, Ольга Василяка, Юлія Головко, Тетяна Череп.

Тренери: Тетяна Штефан, Анжела Савченко.

«Дніпрянка»: Тетяна Чорнявська, Тетяна Кузеванова – Олена Сорокіна (6 голів), Христина Гречка (4), Маргарита Іщенко (4), Дарина Сурган (3), Марина Поцелуєва (1), Анастасія Головко (1), Ірина Павлик (1), Софія Лисенко (1), Анастасія Калигіна (1), Ірина Мінєєва (1), Альона Каменщик, Ганна Дябло.

Тренери: Михайло Милославський, Борис Милославський.

7-метрові кидки (пенальті): 3 кидки / 3 реалізовано (всі – Олена Косик) – 3/2 (Олена Сорокіна – 2 голи /1 не реалізувала Альона Каменщик.

2-хвилинні вилучення: Софія Лисенко, Марта Іщенко («Дніпрянка»).

Попередження: Наталія Сабова, Софія Давидянц – Олена Сорокіна, Дарина Сурган.

Фото Романа Шарого