Експрес-маршрути від АС «Західна» їхатимуть до Приміського вокзалу

А не до центру Львова, як обіцяли в міськраді ще вчора

Як повідомив новопризначений директор ЛК «АТП № 1» Орест Хамула, від сьогодні, 6 вересня, і впродовж тижня від АС «Західна» курсуватимуть експрес-маршрути – до Приміського вокзалу. Після тижня роботи експрес-маршрутів у міськраді обіцяють провести аналіз пасажиропотоку на цих рейсах і їх необхідність. І за потреби збільшити кількість машин і протяжність їхнього маршруту.

«Від сьогодні розпочали працювати експрес-маршрути. На рейсах працює три машини. Цей перший тиждень автобуси курсуватимуть від АС «Західна» до Приміського вокзалу. Далі ми проведемо аналіз пасажиропотоку на цих маршрутах і їх роботу. За необхідності готові збільшити кількість машин і довжину маршруту», – розповів Орест Хамула.

Зазначимо, лише вчора в.о. начальника управління транспорту Олег Партика повідомив: «Від 6 вересня додатково будуть курсувати три експрес-маршрути від АС «Західна». Маршрутки курсуватимуть від автостанції до центру міста». Проте сьогодні з’ясувалося, що маршрутки їдуть лише до Приміського вокзалу..

Нагадаємо, з другого вересня у Львові змінили кінцеві зупинки міжміських та приміських маршруток. Докладніше читайте тут: Транспортні зміни: приміські маршрутки забрали, альтернативи не забезпечили